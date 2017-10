Le week-end dernier a été spécial, à Saint-Hilaire-de-la-Noaille. Après de longs mois de travaux, les nouveaux équipements ont été inaugurés par les élus communaux, intercommunaux et départementaux. Ce projet d’aménagement du bourg était pensé il y a dix ans par l’ancienne municipalité et a été concrétisé par l’actuelle.

837.347€ dépensés depuis 2015

Le chantier, très important, est élevé à 837.347€ hors taxes. Il concerne de nombreux points de travaux, commencés à partir de 2015, comme l’agrandissement du restaurant scolaire, de la salle des fêtes et l’aménagement pour l’accueil périscolaire, la création de la chaufferie granulés de bois avec le réseau de chaleur, la construction d’une nouvelle mairie, du parking de la salle polyvalente et de la mairie, la création d’un parking sur le terrain en face de la bibliothèque avec aménagement d’un trottoir pour accéder aux bâtiments (accès pas encore terminé), l’achat et l’aménagement du bâtiment artisanal, divers travaux d’isolations et de rénovation de l’école et de la bibliothèque, l’achat de mobilier, la maîtrise d’œuvre générale et les frais d’études divers.

Avec les différents partenaires, ce sont 441.809€ de subvention qui ont permis au village d’équilibrer le budget des dépenses et de construire des équipements modernes tout en rendant hommage au patrimoine architectural local et respectant l’environnement. Ces équipements retrouvent une nouvelle jeunesse et ne changeront pas les habitudes des habitants et des écoliers puisque la salle polyvalente servira toujours de restaurant scolaire, d’accueil périscolaire, de salle de sport, de danse et de réunion mais aussi de lieu convivial pour les repas familiaux.