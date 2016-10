La Réole De nouveaux ateliers pour l'association des familles du Réolais

Effervescence le 24 septembre à l’association des familles du Réolais. Il s’agissait de la journée porte ouverte où les visiteurs pouvaient découvrir l’ensemble des activités que propose l’association pour la saison 2016-2017.

Des ateliers créatifs étaient dévoilés comme la couture, le tricot, la broderie ou encore le patchwork. Des cours d’Italien sont aussi dispensés avec une nouveauté toutefois cette année : l’ouverture d’un cours pour débutant. Il sera aussi possible de prendre des cours d’informatique pour apprendre les bases d’un outil de plus en plus utilisé. Autre nouveauté, c’est l’ouverture de cours d’aquarelle et d’encadrement de tableaux et de réfection de petits meubles.

On pourra aussi apprendre le scrapbooking, loisir créatif qui consiste à introduire des photographies dans un décor dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale qu’un simple album photo. Angèle Garrigou, la présidente, rappelle aussi que les prochaines bourses aux vêtements auront lieu le vendredi 14 octobre de 10h à 18h, le samedi 15 octobre de 10h à 18h et le dimanche 16 octobre de 14h à 18h. Pour information, les dépôts des vêtements se feront le samedi 8 octobre de 10h à 18h et le lundi 10 octobre de 10h à 18h.

Renseignements au 05.56.61.10.68 ou au 06.64.96.93.28 ou au 06.81.56.70.89.