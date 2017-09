L’Orange Bleue s’étoffe à partir de la mi-septembre d’une nouvelle activité, la Pole Dance, dans trois créneaux horaires à les mercredis et samedis, animés par Julie Patchouli. La Marmandaise qui tient aussi une boutique de tatouage et piercing place du marché avec son compagnon, est parvenue à convaincre Marine et Vincent Carbonnet du bien fondé de la Pole Dance comme pratique gymnique et sportive. C’est la version qu’elle proposera, rendue médiatique par les émissions du genre «La France a un incroyable talent», loin des danses lascives et sexy telles qu’on se les représente communément.

Contact au 06.85.33.56.94.