Langon De jeunes musiciennes en concert

Audrey Crouzet, hautboïste, et Margot Dubois, organiste, donneront un concert dimanche 11 septembre à 17h en l’église de Langon. Audrey Crouzet est étudiante au Conservatoire National Supérieur de Paris et Margot Dubois au Conservatoire National de Région de Strasbourg. Ces deux musiciennes de grand talent débutent une carrière professionnelle. Elles interpréteront des œuvres de Bach, Marcello, Krebs, Vierne et Rachmaninov. Une transmission vidéo sur grand écran permettra au public de voir les artistes. Entrée gratuite, libre participation aux frais. Infos: 06.20.44.83.21.