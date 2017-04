Dans la salle des grottes en bas des remparts de Saint-Macaire, il y a souvent une saine effervescence, telle celle d’une ruche et ses abeilles ouvrières : ce sont les bénévoles des Médiévales autour d’un atelier couture pour créer de nouveaux costumes.

Un premier atelier couture

Alice Monnier, présidente des Médiévales, accueillait lors du premier atelier six bénévoles et pour les soutenir, les conseils éclairés et amicaux de Claire Rumeau, professeur de couture au lycée technique de Bègles qui élabore les patrons.

« Un premier rendez-vous pour compléter notre importante collection de costumes car il manque des costumes pour hommes et petits garçons. Nous avons donc commencé avec un stock de vieux draps, tentures, rideaux, vieilles chemises d’hommes qui ont pu être utilisés pour la création de costumes médiévaux, stock que nous appelons à enrichir de dons de tous ».

L’ambiance était sympathique et les rires fusaient, couvrant le doux ronronnement des cinq machines à coudre et de la surjeteuse, car ainsi que tient à le dire Alice Monnier: « il n’y a pas que les bonnes couturières qui peuvent venir, il y a du travail pour tous ceux qui veulent donner un coup de main et même… Les hommes ! L’atelier se réunira aux grottes tous les premiers lundis du mois de 14h à 17h30. »

Martine Brigot

Pour plus de renseignements : 06.79.17.55.02.