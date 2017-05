Le festival Mano a Mano est né à Tonneins. L’an passé, avec Cultures Communes, Marmande se joignait à elle pour faire programme commun. Cette année, les deux villes présentent chacune un programme, riche et diversifié, pour les bambins mais aussi leurs familles. Et ça commence samedi!

- «Le Petit prince», samedi 13 mai à 17h, au théâtre Comœdia, par la compagnie Le Mat, avec Sylvie Petit-Reve sur une mise en scène de Ralf Schütte. (A noter que trois séances scolaires sont prévues lundi 15 mai).

- Carnet de notes, jeudi 18 mai à 20h30, au théâtre Comœdia, par la compagnie du Sans Souci. L’enjeu de ce spectacle? Explorer les relations entre élèves, entre enseignants et élèves, entre parents et élèves, entre parents et enseignants, et d’y chercher les émotions.

- Ravie, samedi 20 mai au théâtre Comœdia à 17h, par la compagnie Les Lubies, ou l’écriture réinventée de l’histoire de la chèvre de M. Seguin d’Alphonse Daudet…

- Ouasmok?, par la compagnie Prométhée, uniquement en séance scolaire, vendredi 19 mai.

Le Printemps des arts de la scène s’inscrit aussi dans la programmation de Mano a Mano, mardi prochain, au théâtre Comœdia.

A Tonneins, plusieurs spectacles sont également proposés, avec de nombreuses séances scolaires, avec un premier rendez-vous lundi 15 mai à 20h à la Manoque, un Concert Orchestre à l’école.