Léognan David Lévêque : "On veut se qualifier pour s'amuser"

Avec trois victoires d’affilée, les Léognanais pointent à la quatrième place de la poule avec cinq points d’avance sur le suivant, ce alors qu’ils se rendent à Gradignan ce dimanche avant de recevoir Gabarret une semaine plus tard.

“Président, on a l’impression que vous montez puissance sur cette première moitié de saison…

On peut dire ça oui parce qu’il nous a fallu un peu de temps pour mettre en route, pour intégrer les recrues surtout. Nous manquions la saison passée de longueur de banc alors nous avons recruté des joueurs susceptibles de s’intégrer dans l’effectif premier et cela a pris un peu de temps. Oui, les résultats sont encourageants mais surtout, le groupe possède des qualités humaines qui nous vont bien.

“Attention de ne pas se laisser influencer par le classement”

Gujan étant intouchable, vous avez avec Gabarret et Castillon creusé l’écart avec les autres.

Attention de ne pas se laisser influencer par le classement actuel ! Les rencontres sont très serrées finalement et les choses peuvent évoluer très vite. On est à l’abri de rien et surtout pas d’avoir des blessés. La période des fêtes qui va arriver peut également avoir des effets secondaires lors de la reprise en janvier. Labouheyre ou Biscarrosse, voire même Roquefort ne sont pas si loin et la phase retour peut réserver des surprises. Vraiment, il faut rester prudent et nous ferons un premier bilan juste avant la trêve, c’est-à-dire après les deux matchs qui viennent.

Votre objectif avoué est la qualification quand même ?

Tout à fait ! Nous souhaitons nous qualifier et par la même occasion nous maintenir loin de la deuxième partie de la poule car, s’il y a pas mal de descente de Fédérale 3, il va y avoir un jeu de chaises musicales et pas mal de descentes chez nous aussi. Nous qualifier, oui mais pour nous amuser car la montée n’est pas un objectif.”