Battus (25-16) en finale Honneur du comité de Côte d’Argent par d’intouchables gujanais, les Léognanais devront avoir digéré cette déception pour espérer être tout à leur 32e de finale. C’est qu’en face d’eux se présentera ce dimanche sur la pelouse de Morcenx la formation de Bardos, championne du comité Côte Basque Landes. Chacun connaît bien les spécificités de ces équipes toujours accrocheuses, jamais battues et prêtes à ferrailler devant n’importe quel adversaire. Les Bardoztars ne sont pour autant pas invincibles et les Léognanais possèdent suffisamment d’arguments pour tirer leur épingle du jeu. Le président David Lévêque voulant forcément y croire…

“Président, la déception née de la défaite en finale du comité est-elle digérée ?

En ce qui me concerne oui mais je ne suis pas sûr que les joueurs n’aient pas encore cette déception en travers de la gorge. Il y avait comme un sentiment assez partagé à l’issue du match parce que si les Gujanais étaient au-dessus, et les résultats de la saison en attestaient, nous n’étions pas si loin que cela au final. J’espère en tout cas qu’une fois sur le terrain, on sera en mode compétition.

On change donc de registre avec quel objectif vous concernant ?

D’aller le plus loin possible pour, pourquoi pas, essayer d’attraper une montée en Fédérale 3. Il nous faut passer deux tours pour cela. Ce serait une belle récompense pour le groupe mais Bardos n’est pas un cadeau et puis si d’aventure nous passions ce tour, nous prendrions ensuite le vainqueur de Saint-Gaudens – Rivesaltes. Pas un cadeau non plus. Mais bon, nous allons dans l’inconnu et c’est ce qui fait le charme de ces phases finales et cette saveur si particulière.

Vous n’avez semble-t-il mis aucune pression sur le groupe ?

Aucune, en effet. Absolument aucune. C’est leur plaisir avant tout. Pas de calcul. Q’ils prennent du plaisir et cela leur appartient. Il y trop de paramètres aléatoires sur ce genre de matchs. Nous allons croquer à pleines dents et voir ce que cela va donner.”