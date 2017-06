Le rugby a renoué avec le devant de la scène à Libourne ces dernières semaines mais ce n’est pas le terrain qui a permis cette exposition. Chacun se souvient que l’UAL, alors en Fédérale 1, avait été contrainte au dépôt de bilan voici douze mois. Le club historique (125 ans) disparaissait mais quelques intrépides s’appliquaient avec force et conviction à sauver le rugby dans la bastide, créant le Rugby Club Libournais.

Un an plus tard donc, c’est le “légendaire” pilier David Banquet qui créé l’événement en relançant l’UAL, semant par la même une légère confusion : “J’ai rencontré le président Holgado* en lui proposant de ne faire qu’un avec le RCL et d’ouvrir alors notre entité aux clubs voisins. J’ai demandé par politesse et malheureusement ce mariage ne se fera pas. Il y a manifestement des gens qui m’en veulent et ils cherchent à se venger. On a pris acte mais cela ne nous fera pas reculer.”

Et l’UAL est donc de nouveau en passe d’être affilié à la FFR, avec la bénédiction de Bernard Laporte si l’on en croit David Banquet, et avec Bruno Lallemand à la présidence. Alors est-il raisonnable qu’il y ait dorénavant deux clubs à Libourne ? “Cela a déjà existé dans un lointain passé, poursuit notre homme, même si je préférerai qu’il n’y en ait qu’un. Pour l’heure en tout cas, la mairie ne souhaite pas nous aider. Il y a de la défiance sur ma personne mais nous ferons avec car à terme tout le monde se retrouvera sous la bannière UAL. Je regrette bien sûr ces règlements de compte mais il faut apaiser les choses et si cela tient uniquement à mon retrait, je me retirerai. On va voir quels clubs souhaitent vivre cette aventure avec nous et en attendant nous sommes déjà sur le recrutement. On va demander un stade pour s’entraîner et si ce n’est pas possible, nous nous entraînerons aux Billaux où le maire est prêt à nous accueillir.”

Si le rugby ne laisse jamais personne indifférent, l’imbroglio libourno-libournais n’a pas fini de faire parler, c’est une évidence.

*Président du RCL