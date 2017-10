Les journées tandem sont retour au foyer rural de Morizès. Samedi 21 octobre, de 10h à 16h, l’association Anim’Actions invite les intéressés à dévoiler le clown qui est en eux, avec Johanna et Alice. La première, forte de ses cinq années de théâtre et d’une formation de clown et musicale, se chargera d’animer l’atelier clown pendant que la seconde, diplômée d’état avec une licence des arts du spectacle et professeur de dans, sera l’animatrice danse qui aidera le clown à se mouvoir.

L’atelier sera ouvert à tout le monde à partir de 15 ans au tarif de 12€ et 6€ pour les Morizéens, dans le cadre d’un partenariat avec la commune. À l’heure du déjeuner, ce sera l’heure de l’auberge espagnole et du pique-nique. Il est demandé aux participants d’être vêtus d’une tenue confortable et d’apporter si possible un plaid et un coussin pour le temps de le relaxation. Des éléments de costumes de théâtre et de maquillage seront les bienvenus pour encore mieux rentrer dans son personnage et laisser naître l’inattendu.

Pour s’inscrire, contactez Aurélia au 06.45.99.83.60 ou par mail à anim.actions@gmail.com