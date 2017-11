Le Château Chatard à Saint-Germain-de-Grave organise samedi 11 novembre à 19h une dernière soirée avant l’hiver pour déguster le nouveau millésime 2016 et applaudir deux spectacles : « Syrinx et Pan » (danse et musique classique) et Sanou.

Musique mandingue

Sanou est un groupe de musique mandingue originaire de Bordeaux, réuni autour d’un répertoire de musique burkinabé.

Issouf Sanou, flûtiste virtuose de Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) et chanteur de la formation, en a composé le répertoire dans l’album « Barra », paru en 2014, avec l’aide de Moussa Koné.

C’est donc autour d’Issouf Sanou que le groupe s’est formé, réunissant six musiciens passionnés de musiques d’Afrique de l’Ouest pour fournir une version live particulière de la musique mandingue actuelle.

La formation regroupe Mélissa et Ophélia Hié, au Djembé et Balafon, membres notamment du groupe Benkadi, ainsi que Thomas Darthiail, Pépito Pouget et Léo Machelart, membres notamment d’Afro Social Club (Afrobeat).

Samedi 11 novembre à 19h au Château Chatard. Entrée : 10€ avec conso, gratuite -15 ans, restauration sur place. Réservations : 07.81.33.82.48. Mail : a.larrat@chateau-chatard.com.