Les Landais n’en menaient pas large au soir du 6 novembre, jour de leur cinquième défaite en six journées. Et pourtant ce jour là, à Castillon, l’un des cadors de la poule, les Mimizanais n’avaient surtout pas à rougir de leur production. Dans la foulée, ils gagnaient les trois matchs suivants pour ainsi se remettre en selle et pouvoir continuer à croire en une possible qualification comme nous l’explique le président Loïc Gachet.

“Ce début de saison n’a pas été simple pour votre équipe, président.

Oui c’est vrai mais le programme était ardu avec trois déplacements lors des quatre premières journées puis la réception de Gujan en suivant. Mais nous avons su prendre des points de bonus importants, ce qui nous a un peu consolé. Aujourd’hui, il nous reste à recevoir cinq fois pour quatre déplacements et si nous savons bien débuter la phase retour, nous pouvons toujours espérer nous rapprocher des premiers.

“Les phases finales restent un beau challenge”

Vous êtes en effet à quatre points seulement du quatrième. Tout est possible ?

Tout à fait. Vous savez, il y a Gujan et les autres dans cette poule, et pour au moins cinq d’entre eux tout est encore possible concernant la qualification. Notre phase retour est a priori assez favorable, même si nous devons rester prudents. Si nous nous en tenons à la logique, nous pouvons encore croire que tout est possible pour nous. Nous n’avons jamais été très loin des adversaires chez lesquels nous nous sommes inclinés, si l’on excepte peut-être Léognan. C’est quand même très encourageant pour la suite.

Vous avez un vœu à formuler à quelques jours de la reprise ?

Que nous n’ayons pas trop de blessés (rires). Nous devrions d’ailleurs récupérer un peu de monde pour la reprise. Ensuite, vous savez, nous faisons avec nos moyens comme beaucoup de nos adversaires et pour l’heure, nous nous en sortons plutôt pas mal. Nous n’ambitionnons pas de monter en Fédérale 3 de toute façon mais nos garçons sont des compétiteurs et jouer les phases finales reste un beau challenge. C’est celui que nous nous sommes fixés en tout cas.”