« Elle est connue en bien… comme moi » plaisante ce Farguais devant la caisse de la pâtisserie boulangerie de la gare. « Elle est très vaillante et très présente. C’est la plus sympa! » salue une autre cliente.

Les clients m’appellent par mon petit prénom

Danielle Lanneluc travaille à la boulangerie Kennedy depuis 2002. « J’ai commencé place Kennedy, puis au magasin route de Bazas et aujourd’hui à la gare où tous mes clients sont devenus mes amis », dit-elle entre deux baguettes et une chocolatine. Un café-tabac vient lui apporter chaque matin le café et le chocolat, en venant chercher sa commande de pains. « Je reçois des petits cadeaux pour mon anniversaire, des chocolats… » Elle accueille des centaines de clients chaque jour dans ce lieu stratégique, au 42, cours de Verdun. « Qu’est-ce qu’il fallait ? » demande-t-elle à un client. « Un café… » Elle fait la conversation : « J’ai allumé le chauffage, ça chauffe! ». « Vous pouvez préciser que mes clients m’appellent par mon petit prénom : c’est Dany ! »

Avant de vendre du pain, Dany a travaillé à l‘hôpital, puis a été aide ménagère auprès des personnes âgées. Elle est mariée, a deux filles. « Par l’intermédiaire de ma fille, qui était en apprentissage à la boulangerie Kennedy, j’ai tenté ma chance. J’y suis, j’y reste ! Le contact avec les clients, c’est ma priorité. »

Danielle ne chôme pas. « Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine, avec des coupures, sauf l’après-midi de Noël. Je commence à 5h45. Les chasseurs aussi se lèvent tôt. » La boulangerie voit passer le personnel de la gare, les lycéens et collégiens qui viennent déguster un Suisse.

Agence matrimoniale

« L’été, il y a beaucoup de passage. On fait voyager nos cannelés et le macaron framboise ! » Un client lui parle de son problème de voiture. Danielle l‘écoute, bienveillante. « Je pourrais être assistante sociale ou agence matrimoniale », sourit-elle. « On parle de tout et de rien, des problèmes de l’un et de l’autre… » Humaine d‘abord.

A midi, les patrons prennent des viennoiseries pour leurs ouvriers. « Le soir, j’ai les voyageurs de la gare qui rentrent chez eux. Je n’aime pas juste servir les clients et les renvoyer. C’est donnant-donnant. »