Daniel Claude, de son véritable nom, a pris celui de Jean Loustic en 1994 à la création du théâtre des quatre vents. Mais qui est véritablement ce Vosgien exilé en terre girondine depuis maintenant 33 ans ?

Jean habite maintenant la petite commune de Castillon-de-Castets. Il est connu de tous les enfants et mêmes des grands, dans tout le canton et surtout de toute la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. C’est en étant étudiant en sociologie à Bordeaux que Daniel Claude a commencé à toucher au septième art, en devenant projectionniste au grand amphithéâtre de Bordeaux 3 avant d’être exploitant de salle de cinéma, sur l’Île d’Oléron et ses alentours.

Malheureusement, cette page se tourne en 1988. Le surnommé Jean Loustic se présente alors au concours de l’école normale, après quoi, il devient instituteur pendant deux ans. Pendant ses temps libres, il chante dans une chorale à Caudéran et fait de la figuration au grand théâtre de Bordeaux.

La passion prend le pas

Cependant, Daniel Claude est un passionné et féru de théâtre, il crée son propre théâtre amateur en 1990 en adaptant des textes de Maupassant. En 1994, il débute le café-théâtre et crée le théâtre des quatre vents, c’est durant cette même année qu’il débute le travail de clown amateur qu’il apprend au théâtre du chapeau à Bordeaux. Daniel Claude débarque en Sud Gironde en 1999. Fini l’exploitation des salles obscures ! « Le numérique aura eut raison de moi ! » Jean entre dans la lumière en devenant conteur. Grimm, Perrault… il distille ces contes traditionnels un peu partout, au gré de ses contrats.

Nous sommes en 2016 et Jean Loustic est toujours conteur, il travaille pour des écoles. « Avec les dotations de l’état en baisse, les Travaux d’Activités Périscolaires sont arrivés et cela se passe assez bien, j’interviens en tant que professeur de théâtre dans les écoles du canton. J’interviens aussi auprès du Foyer d’Accueil Médicalisé de La Réole, dans le cadre des activités de l’association « Le temps des sourires » ».

Cette autre activté est une nouvelle manière de pratiquer son métier. « C’est plus délicat comme approche, il faut leur apprendre à être un collectif, l’espace et sa gestion, la chronologie, le placement corporel… en faire une équipe soudée ! Je viens de finir le conte des sorcières, place maintenant au conte de Noël ».

Vous pourrez retrouver Jean Loustic le 1er décembre à l’EHPAD de La Réole, le 10 décembre à la salle de fêtes de Pondaurat. Il animera, pour l’anecdote, le repas de Noël du personnel de la ville de La Réole, le 16 décembre.

Francis Virepinte