Les deux Guerres Mondiales évoquent la stratégie militaire, les batailles, l’héroïsme des militaires et la souffrance humaine. L’intérêt des historiens et du public s’est porté sur l’horreur des conflits et sur les misères endurées par les combattants et les civils.

Damien Tracou, 17 ans, est passionné par cette époque et par le courage et l’abnégation des hommes et femmes qui ont connu cette époque tourmentée.

L’élément déclencheur est le visionnage du film « Le Jour le plus long » à l’âge de 8 ans. La curiosité s’éveille et Damien commence à s’intéresser au débarquement de Normandie et visite la région. Une visite, et une passion naît pour la seconde Guerre Mondiale, puis pour la première.

Il débute alors une collection de masques à gaz et divers objets liés aux deux conflits, puis achète le casque Adrian et constitue ainsi son premier uniforme du soldat de 1916 original et reproduction.

« Un uniforme complet, on ne le finit jamais. On l’abandonne car dans une tenue militaire, il y a toujours quelque chose à acheter, un ceinturon qui casse, une boucle qui se fend ».

Des objets qui racontent une histoire, celle de ma famille.

Tous ses uniformes sont finis à 97%. Damien possède entre autre les uniformes du soldat américain du débarquement de la 4e division d’infanterie, le franc-tireur partisan.

« Je me suis lancé il y a un an dans la constitution de l’uniforme du soldat de l’Armée rouge ». Des objets qui racontent une histoire, celle de sa famille affectée comme beaucoup de familles françaises par les deux conflits.

Des mots qui touchent le jeune homme: ceux de son grand-père, de ses parents et de sa famille qui perpétuent le souvenir des soldats de la famille, lors de la guerre de 14-18 : 10 hommes sont partis aux combats, seuls six sont revenus.

Des paroles transmises, son arrière-arrière-grand-père Michel Faret a transmis les dernières pensées d’un soldat blessé dans la Marne pour sa famille: « ne leur inculque pas la haine du peuple allemand, je n’ai pas de haine contre le peuple allemand, j’ai une haine profonde envers ceux qui nous ont amenés ici. »

Le passé de sa famille

Des écrits pour témoigner: « mon arrière-arrière-grand-père blessé le 26 septembre 1915 à Neuville Saint Vaast, dans la Marne, a reçu un éclat obus lui arrachant presque toute l’oreille droite. Évacué par les brancardiers et classé sur sa fiche comme blessé non-évacuable, donc condamné à mourir. Une comtesse est passée et a vu qu’il pouvait être sauvé et l’a fait évacuer à l’arrière du front. Sans elle je ne serais pas là pour en parler ».

Cette passion pour les conflits du XXe siècle, Damien l’a chevillée au corps et participe à des commémorations, des cérémonies du souvenir, des reconstitutions comme passeur de mémoire afin de ne pas oublier.

Plus tard, il souhaiterait devenir guide touristique à Verdun ou travailler au sein du mémorial, assurément en lien du passé vers l’avenir.