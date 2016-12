C’est dans le cadre du programme “Culture à l’hôpital” qu’a eu lieu, cette semaine, un atelier d’écriture avec Olivier Daguerre, de Voix du Sud.

L’artiste et les patients sont partis d’une page blanche et ont, en l’espace de cinq jours, écrit et composé des chansons.

Et pour bien clôturer cette semaine exceptionnelle, organisée avec les partenaires de l’hôpital de jour, c’est un mini-spectacle qu’ils offrent, une restitution de ce chantier d’écriture, samedi 3 décembre, à 18h.

Attention, la soirée était initialement prévue au Petit Théâtre, mais celui-ci étant en travaux, elle aura lieu au Comœdia.

Entrée libre, et conseillée, pour de belles rencontres.