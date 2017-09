Après une pause durant le mois d’août, les agents techniques ont repris les travaux situés sur la D668, peu après le rond point de l’avenue François Miterrand pouvant mener à Monségur ou encore Sauveterre-de-Guyenne. Ce chantier consistait à la création d’une ligne de 63.000 volts entre Bazas et La Réole de près de 36 km suite aux tempêtes de 1999 et de 2009 qui avaient impacté le réseau électrique.

Mise en service en fin d’année

Le chantier, mené par Réseau de Transport Électrique, ETPM et la Régie municipale, est un travail de longue haleine. Cela fait un an que les agents techniques travaillent dessus, entre le déroulage et spiralage des fourreaux de Polyéthylène Haute Densité, la mise en tranchée des fourreaux, le remblaiement de la tranchée et le tirage des câbles électriques.

Sur la D668, les travaux ont bien avancé puisque les agents devraient passer à la dernière partie de l’opération, c’est-à-dire, le tirage des câbles électriques, en octobre, si l’agenda prévisionnel est tenu. La mise en service de cette ligne souterraine est espérée pour la fin d’année.

Ces travaux avaient fait beaucoup parler par la longueur des feux régulant la circulation alternée. En effet, avant la pause en août, trois feux permettaient aux usagers de traverser le chantier en toute sécurité, mais le temps d’attente pouvaient en faire râler certains. Ce problème n’existe plus désormais étant donné que ce sont deux feux qui régulent la circulation.