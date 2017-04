Dimanche 16 avril, sur son parcours privé de Saint-Maixant, l’association « D’Arc Angels » organise un concours amical 3D.

Chaque week-end, le club organise une permanence ouverte aux archers adhérents, aux archers non adhérents et aux curieux (hors poulies). Le président précise :

Nous prêtons gratuitement, à ces derniers, un arc et des flèches.

Sur ce parcours agréablement boisé, les archers seront surpris de découvrir : soit un boa, un raton laveur, un aigle, une marmotte, ours, lièvres, pigeons, sanglier et même une panthère surgissant d’un fourré…

des cibles 3D sur rails !

Concours amical 3 D

Dimanche 16 avril aura donc lieu un concours amical 3 D, dont l’accès est réservé à des archers amateurs ou confirmés, équipés d’arc et de flèches (les arcs à poulies ne sont pas acceptés).

Les non initiés pourront visiter le parcours et découvrir le tir à l’arc sur une zone réservée à cet effet. Sans règlement des frais d’inscriptions, l’accès à la journée et au parcours ne sera pas accepté. Le nombre de participants à ce concours amical est limité à 30 archers, avec date limite d’inscription le mercredi 12 avril.

Inscriptions seulement par e-mail : contact@darc-angels.com

Martine Brigot

Programme

9h: Chasse aux œufs pour les enfants

9h/9h30: soupe ou omelette

10h: parcours de cibles 3 D

12h30/14h: barbecue

14h: parcours de cibles 3 D

16h30: remise de lots en mode chocolat pour les meilleurs scores (catégories hommes, femmes, enfants).

Pas de distinction en fonction de l’âge ou de l’arc utilisé. Tarifs des inscriptions pour les non adhérents : 16 ans et +, repas et parcours 20€, 10/15 ans repas et parcours 12€, accompagnants repas 12€. Tarifs pour les adhérents 2017/2018 : 16 ans et +, repas avec ou sans parcours 12 euros, pour les 10/15 ans repas avec ou sans parcours 5€, accompagnants repas 12€.