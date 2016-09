marmande Cyclisme. Loïc Herbreteau (CCM) échoue de peu au sprint

Déjà troisième au Grand Prix de Montamisé (Poitou-Charentes), Loïc Herbreteau (CC Marmande) a frôlé l’exploit de remporter le Grand Prix de la Tomate. Ce qui aurait fait de lui le coureur aux quatre succès sur l’épreuve, effaçant ainsi des tablettes Michel Fédrigo et Fabien Fraissignes. Ça s’est joué à pas grand chose sur les boulevards de la cité.

“J’ai pris l’initiative d’attaquer le premier, de lancer le sprint. Or, dans le dernier virage, à 200 mètres de la ligne d’arrivée, un jeune est revenu.” Dans sa 40e année, Loïc Herbreteau est tombé sur plus rapide que lui. Un “jeune loup”, Alan Riou (Team Pays de Dinan), 19 ans, a fini plus frais dans les ultimes hectomètres, bouclant les 145 kilomètres à une moyenne de 43 km/h. Et dire qu’en 2002, date de la 1re victoire de Herbreteau à Marmande, Alan Riou n’avait pas commencé le vélo…

C’est sa plus belle victoire de la saison pour ce coureur natif de Lannion, plutôt classé dans les outsiders. En avril dernier, Alan Riou s’était adjugé le Tour du Mortainais, avec deux victoires d’étapes dont une au… sprint. Sa formation “Team Pays de Dinant” l’emporte par équipe consolidant ainsi sa seconde place au général de la coupe de France DN 3.

La réserve d’Aubervilliers en DN2

Comme prévu – cela ne faisait plus l’ombre d’un doute – le CM Aubervilliers 93 (avec en chef de file Kevin Le Cunff, futur professionnel la saison prochaine) termine de loin en tête sur l’ensemble des cinq manches. Au classement final, le seul changement concerne la troisième place: Dunkerque littoral gagne une place et monte sur la troisième marche du podium au détriment de l’UV Limousine.

A noter qu’un autre sociétaire marmandais s’est illustré dans le Grand Prix de la Tomate: Aurélien Lefebvre – qui n’est autre que le fils de Philippe, président du comité 47 – remporte le classement des sprints intermédiaires, en particulier le km 47.

Cette 65e édition (30 équipes, 150 coureurs) a de nouveau démontré tout le savoir faire de l’organisation locale, l’équipe de bénévoles autour du président Anthony Langella. La FFC sait pouvoir lui faire confiance. D’ailleurs, en septembre 2017, la finale de la coupe de France DN3 se tiendra une fois de plus à Marmande.

Classement



1 * Alan RIOU TEAM PAYS DE DINAN les 148,7 km en 3h27′34” (moy. 42,998 km/h)

2 Loic HERBRETEAU CC MARMANDAIS à 00′‘

3 * Axel FLET DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ”

4 Kevin LE CUNFF CM AUBERVILLIERS 93 ”

5 Geoffrey MILLOUR OC LOCMINE ”

6 Ludovic DELANOE LAVAL CYCLISME 53 ”

7 Alexandre CAUDOUX U.V.LIMOUSINE ”

8 * Jordan DELBOVE U.V.AUBE à 01′14”

9 * Tristan DELACROIX VS HYEROIS ”

10 Thomas COUTURET TEAM PAYNAME ”

11 David BOUTVILLE LAVAL CYCLISME 53 à 01′46”

12 * Maxime BLAMPAIN DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME à 02′21”

13 * Sébastien PIRY CM AUBERVILLIERS 93 ”

14 Pierre CREMA TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 ”

15 * Jonathan COUANON V.C.LA POMME MARSEILLE ”

16 * Nicolas PRIMAS TEAM PAYS DE DINAN ”

17 Pierre PAROISSIEN U.V.AUBE ”

18 Anthony ROTURIER TEAM U ANJOU 49 ”

19 * Corentin DUBOIS UC BRICQUEBEC ”

20 * Gaetan LEMOINE TEAM PAYS DE DINAN ”

21 Rodrigue AUFFRET VC AVRANCHES ”

22 * Louis LAPIERRE TEAM VIENNE 86 ”

23 * Fabio DO REGO AS CORBEIL ESSONNES ”

24 Alexandre MESNIL UC BRICQUEBEC ”

25 * Florent BREYE VC AMATEUR ST QUENTIN ”

26 Robin BOUCHER VCA DU BOURGET ”

27 * Guillaume CHARON TEAM U ANJOU 49 ”

28 * Alexandre LARIVE USP ISSOIRIENNE ”

29 Cyrille NOEL VC AVRANCHES ”

30 * Gert KIVISTIK U.V.LIMOUSINE ”

31 * Vivian BORN TEAM PAYNAME ”

32 * Alexandre DELETTRE V.C.LA POMME MARSEILLE ”

33 Joris DUCROCQ U.V.AUBE ”

34 Enric LEBARS UC BRICQUEBEC ”

35 Ludovic BIDEAU AS CORBEIL ESSONNES ”

36 * Grégoire SALMON ES TORIGNI ”

37 * Clément JOLIBERT TEAM PAYNAME ”

38 Bruno CHARDON ASPTT NANCY ”

39 * Damien DEGOT ES TORIGNI ”

40 * Pierre Antoine BERCHE OC LOCMINE ”

41 * Kévin GRISON UC BRICQUEBEC ”

42 * Baptiste DIDIER G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) ”

43 Guillaume HUTIN U.V.AUBE ”

44 * Matthias LAVOISIER TEAM MACADAM’S COWBOYS ”

45 * Bryan DELEHAYE DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ”

46 Boris ORLHAC USP ISSOIRIENNE ”

47 Arnaud LESELLIER ES TORIGNI ”

48 * Antoine PROD’HOMME OC LOCMINE ”

49 * Pierre HUBAU DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ”

50 Johan PAQUE VC AMATEUR ST QUENTIN ”

51 Patrick SZEWE TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 ”

52 * Thomas CHASSAGNE V.C.TULLISTE ”

53 Anthony FILLAULT UC ORLEANS ”

54 * Florent FACHE V.C.LA POMME MARSEILLE ”

55 Pierre FELLRATH TEAM MACADAM’S COWBOYS ”

56 * Manuel AMAND TEAM VIENNE 86 ”

57 Victor GOUSSET CM AUBERVILLIERS 93 ”

58 * Thomas BACON VCA DU BOURGET ”

59 Alexandre JOIN USP ISSOIRIENNE à 02′29”

60 Kévin AMARTIN USP ISSOIRIENNE ”

61 Stéphen BOTEREL VC AMATEUR ST QUENTIN ”

62 Alexis MORANGE U.V.LIMOUSINE ”

63 Jeremy NIETO TOURAINE TEAM CYCLISTE 37 ”

64 Guillaume BUNODIERE VC AVRANCHES ”

65 * Maxence TESSIER US ST HERBLAIN ”

66 * Jean GOUBERT VS HYEROIS ”

67 Pierre FONTCUBERTA G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) ”

68 Aymeric CHAPLET TEAM MACADAM’S COWBOYS ”

69 * Alexandre GENAUDEAU LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ”

70 * Thomas SCHAAF ASPTT NANCY ”

71 * Victor LEBON TOURAINE TEAM CYCLISTE 37 ”

72 * Florian VILLETTE TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 ”

73 * Nicolas CHATELET TEAM PAYNAME ”

74 * Raphaël GAREZ DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME ”

75 Geoffrey PHILIPPE UC ORLEANS ”

76 * Dylan GUINET U.V.AUBE ”

77 * Thibault GUERNALEC TEAM PAYS DE DINAN ”

78 * Lucas DE ROSSI V.C.LA POMME MARSEILLE ”

79 * Floryan ARNOULT V.C.LA POMME MARSEILLE ”

80 Emmanuel COINTET VELO SPORT VALLETAIS ”

81 Thomas HOULETTE ES TORIGNI ”

82 Sébastien PILLON TEAM PAYNAME ”

83 Maxime MEDEREL U.V.LIMOUSINE ”

84 Vincent FREULON TEAM U ANJOU 49 ”

85 Lilian SANVICENTE CC MARMANDAIS ”

86 Alessandro POLI VCA DU BOURGET ”

87 Guillaume GERBAUD V.C.TULLISTE ”

88 * Alban RENAUD VELO SPORT VALLETAIS ”

89 * Valentin TERRIEN VELO SPORT VALLETAIS ”

90 Teddy HUBERT US ST HERBLAIN à 02′47”

91 Gregory CASSINI G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) à 03′11”

92 Guillaume LOUYEST ES TORIGNI à 03′14”

93 Benoît POITEVIN TEAM U ANJOU 49 à 04′17”

94 Christophe MENINI G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) à 10′03”

95 Frédéric OSTIAN G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) à 13′07”

96 Aurélien LEFEBVRE CC MARMANDAIS à 19′41”

97 Quentin THIBAULT UC ORLEANS ”