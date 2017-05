Dans le riche patrimoine réolais, la culture a trouvé sa place. Les expositions et les animations se succèdent mais ne se ressemblent pas. Elles valorisent ces lieux qui ont traversé les époques et malgré les rides du temps, la culture fait office de véritable cure de jouvence.

Le label : un déclic

Si les animations existaient déjà au premier étage de l’ancien hôtel de ville ou au prieuré des Bénédictins, ce n’était pas le cas dans l’ancienne prison. Depuis, le bâtiment situé place Saint-Michel fait partie intégrante des lieux culturels de La Réole. Le label a été un déclic puisque même s’il sert en particulier pour le tourisme, il devait permettre aux habitants de s’impliquer. « Quand nous avons candidaté pour le label ville d’art et d’histoire, une demande a été faite d’impliquer la population dans les projets culturels et les animations » se rappelle Bruno Marty, premier magistrat de la cité.

En 2013, les agents ont été mobilisés 1.200 heures pour la culture. En 2016, environ 3.200 heures

Cette dynamique avait déjà été insufflée et elle a été intensifiée par Silvia Desfeuillet, huitième adjointe au maire déléguée à l’action culturelle et événementielle. « Le but, c’est que les Réolais se réapproprient ce patrimoine et qu’ils aient aussi des petites choses en plus à voir ».

Les associations impliquées

Cette richesse culturelle, elle provient de la municipalité avec des animations reconnues comme, par exemple, le Chemin des Arts, qui fera son retour cet été, des nouveautés, avec la fête à Léo Drouyn mais aussi et surtout par les initiatives associatives.

Ces dernières font vivre ce patrimoine par des expositions (Artistes du Réolais) et des festivals (Regula, Riches Heures de La Réole en l’église Saint-Pierre etc.). « En 2013, les agents ont été mobilisés 1.200 heures pour la culture. En 2016, c’était 3.200 heures » poursuit le maire de La Réole. Avec un objectif de faire bouger la population mais aussi de sensibiliser les jeunes, le patrimoine a retrouvé un second souffle sans mettre de côté les histoires nombreuses qu’il raconte. « C’est notre vitrine » conclue l’adjointe à la culture