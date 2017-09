Recettes. Cuisinez l’œuf vite fait, bien fait !

Brunch du dimanche

La brouillade d’œufs

Pour 4 personnes : 12 œufs, 10 g de beurre.

Beurrer le fond d’une casserole. Casser les œufs dans un saladier et fouetter grossièrement à l’aide d’une fourchette. Verser dans la casserole. Cuire au bain-marie en remuant constamment. Ajouter le beurre, saler, poivrer. Servir aussitôt.

L’omelette aux petits champignons de Paris

Pour 4 personnes : 10 œufs, 25 g de beurre, sel, poivre.

Casser les œufs dans un saladier, saler, poivrer. Faire fondre le beurre dans une poêle et y jeter la préparation. Faire cuire délicatement. Ajouter les champignons de Paris que l’on aura préalablement fait rissoler dans une petite casserole.

L’œuf coque et ses mouillettes

Pour 4 personnes : 1, 2 ou 3 œufs par personne, baguette, sel, poivre.

Voici 3 façons différentes de réussir, à coup sûr, la cuisson de l’œuf à la coque :

• Plonger les œufs dans l’eau froide. Au premier bouillon, attendre 2 minutes et les rafraîchir à l’eau froide.

• Faire bouillir de l’eau puis y plonger délicatement les œufs. Laisser cuire 4 minutes puis les rafraîchir sous l’eau froide.

• Faire bouillir de l’eau et y déposer les oeufs. Couvrir et laisser cuire 5 minutes en dehors du feu. (lire « Comment faire la cuisine » d’Olivier Nasti aux éditions Menufretin).

Servir accompagné de la baguette de pain préalablement coupée !

Petit repas entre amis

Les mini quiches lorraines aux œufs

Pour 6 personnes : 4 œufs, 1 pâte brisée ou feuilletée, 25 cl de crème fraîche, 50 g d’allumettes de jambon, 50 g de gruyère râpé, 10 cl de lait, 4 c. à soupe de chapelure, muscade, sel et poivre du moulin.

Préchauffer le four à 180°C. Étaler la pâte dans 6 petits moules de 10 cm. Saupoudrer les fonds de chapelure et étaler les allumettes de jambon et la moitié du gruyère râpé. Battre les œufs avec la crème et le lait. Saler et poivrer, ajouter une pointe de muscade. Verser dans les tartelettes et ajouter le gruyère restant. Laisser cuire au four 20 minutes environ.

Les mini tartelettes saumon et poireaux

Pour 6 personnes : 4 œufs, 1 pâte brisée ou feuilletée, 25 cl de crème fraîche, 2 tranches de saumon fumé, 2 poireaux, 10 cl de lait, 20 g de beurre, 4 c. à soupe de chapelure, sel et poivre du moulin.

Préchauffer le four à 180°C. Laver et couper finement les blancs de poireaux. Les faire suer dans une sauteuse avec le beurre et 5 cl d’eau pendant 20 minutes. Saler, poivrer et ajouter le saumon fumé coupé en petits dés. Réserver. Étaler la pâte dans 6 petits moules de 10 cm. Saupoudrer les fonds de chapelure et étaler le mélange poireaux/saumon. Battre les œufs avec la crème et le lait. Saler et poivrer. Verser sur les tartelettes et laisser cuire au four pendant 20 minutes environ.

L’omelette roulée aux œufs de saumon façon nems

Pour 6 personnes : 6 œufs, 100 g d’œufs de saumon ou de truite, sel et poivre du moulin, 1 c. à soupe de ciboulette ciselée, 1 plaque à pâtisserie antiadhésive, film alimentaire.

Préchauffer le four à 180°C. Battre les oeufs en omelette, saler et poivrer. Verser l’omelette sur une plaque de cuisson antiadhésive sur une hauteur de 5 mm. Enfourner 12 minutes environ. Sortir la plaque du four et déposer délicatement l’omelette sur un grand rectangle de film alimentaire. Laisser refroidir 10 minutes, puis déposer au 2/3 les œufs de saumon et la ciboulette. Rouler l’omelette sur elle-même à l’aide du film pour former un boudin. Bien refermer le film et placer 1 h au réfrigérateur. Retirer le film et couper l’omelette en tronçons de 5 cm. Placer au-dessus quelques œufs de saumon.

