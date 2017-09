« Des étoiles dans les assiettes » est une opération qui amène le restaurant étoilé en Ehpad.

C’est un moment de plaisir gastronomique et de partage proposé aux résidents des établissements du Groupe Alliage Care.

Le mardi 19 septembre à l’Ehpad de Grignols et le 20 septembre à Illats, le chef étoilé François Adamski viendra proposer sa cuisine aux résidents pour le déjeuner.

Il initie également un cercle vertueux pour former les personnels en cuisine et en salle. Ceux-ci ont notamment participé à une session de formation avec le chef en juin dernier, au sein de l’école Ferrandi de Bordeaux.

Un des chefs les plus titrés de France

Originaire du nord de la France, François Adamski s’est formé au lycée hôtelier du Touquet (62) pour ensuite passer dans de prestigieuses Maisons telles que l’hôtel Matignon, le Plaza Athénée ou encore le Ritz.

Il a su s’inspirer des plus grands pour mener un parcours hors du commun et rejoindre le cercle très fermé des chefs les plus titrés de France.

Bocuse d’Or et Meilleur Ouvrier de France, François Adamski est arrivé à Bordeaux en 2009 : il y obtient une étoile au Gabriel où il officie jusqu’en 2014.

Il est aujourd’hui Chef Exécutif Consultant au restaurant l’Imaginaire à Terrasson-Lavilledieu (24), qui vient d’être récompensé de l’Etoile Michelin en février 2017.