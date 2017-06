CUISINE. Préparez les poissons en conserve

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Comme dirait l’autre, ce n’est pas parce que c’est tout prêt qu’il ne faut rien faire ! Les Français ont l’habitude de consommer des poissons en conserves et plus principalement le thon, le maquereau ou la sardine. Un sur deux les consomme même tel quel. Rapide et pratique ! Pour autant, vous pouvez épater votre famille et vos convives en les intégrant dans une recette un peu plus élaborée… Suivez le chef !

Beignets de sardines aux petits légumes croquants

Pour 4 personnes : Beignets : 3 boîtes de sardines, 25 cl d’eau gazeuse, 250 g de farine, 1 c. à café de curry, sel, poivre, huile pour friture. Guacamole : 1 avocat bien mûr, le jus d’1/2 citron, 1 oignon nouveau, 1 c. à soupe de coriandre ciselée, sel, poivre. Légumes : 12 tomates cerise, 1 botte de radis, 1 botte d’asperges sauvages, 8 mini-poivrons, 4 mini-fenouils, 12 mini-carottes, basilic frais, huile d’olive, fleur de sel, poivre.

Laver les légumes, les parer puis réserver dans un saladier d’eau bien froide. Éplucher puis écraser l’avocat à la fourchette dans un bol en ajoutant le ½ jus de citron, la coriandre ciselée, l’oignon émincé, le sel et le poivre.

Préchauffer le bain de friture à 180°. Verser l’eau gazeuse bien froide dans une jatte. Ajouter le curry, le sel et le poivre. Fouetter rapidement en incorporant 150 g de farine tamisée pour obtenir une pâte homogène. Éponger les sardines dans du papier absorbant puis les fariner soigneusement. Enrober de pâte à beignet et les plonger par groupe de 4 dans le bain de friture 4 minutes environ. Déposer les beignets sur du papier absorbant et répéter l’opération avec les autres sardines.

Arranger joliment les légumes et les beignets sur de grandes assiettes. Servir aussitôt avec le guacamole, quelques feuilles de basilic, la fleur de sel et le poivre du moulin.

Pan Bagnat maquereau et pommes à l’huile

Pour 4 personnes : 2 boîtes de maquereaux, 4 pains ronds, 1 oignon doux et quelques feuilles de laitue, 1 salade de pommes de terre à la vinaigrette moutardée, quelques olives vertes ou noires selon les goûts, 1 tomate.

Couper les pains en deux et retirer un peu de mie. Déposer au fond 1 feuille de laitue et deux bonnes cuillères de salade de pommes de terre. Disposer au-dessus les filets de maquereaux et ajouter une ou deux rondelles d’oignons et quelques petits carrés de tomates. Ajouter un peu de vinaigrette et replacer au dessus la deuxième partie du pain formant ainsi un petit chapeau. Le Pan Bagnat au maquereau est prêt pour une dégustation avec un verre de vin blanc… à consommer avec modération !

Nems de thon à la sauce chermoula

Pour 4 personnes : Nems : 8 feuilles de brick, 3 boîtes de thon au naturel (environ 400 g égoutté), 1 citron, 2 c. à soupe de coriandre ciselé, 1 c. à café de gingembre frais râpé, 50 cl d’huile pour friture, quelques belles feuilles de salade, sel, poivre.

Sauce chermoula (marinade pour poissons) : 1 oignon, le jus d’un citron, 6 c. à soupe d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, 1 tomate, quelques gouttes de piment liquide (style Tabasco), 4 c. à soupe de coriandre ciselée.

Laver puis zester le citron. Réserver les zestes et presser le citron. Ciseler finement l’oignon, écraser l’ail et couper la tomate en tout petits dés. Mélanger le tout dans un bol en ajoutant l’huile d’olive, le jus de citron, la coriandre ciselée et le piment liquide. Saler et poivrer selon la convenance.

Nems : Égoutter le thon. Le mélanger dans une jatte avec les zestes de citron, la coriandre ciselée et le gingembre râpé. Saler et poivrer. Couper les feuilles de brick en 2. Déposer une grosse cuillère de farce au centre de chaque demi-feuille. Rouler les feuilles sur elles-mêmes en rentrant les bords. Recommencer l’opération pour obtenir 16 beaux nems. Plonger les nems par groupe de 4 dans un bain de friture à 170°, laisser dorer 2 à 3 minutes environ puis les déposer sur du papier absorbant. Servir aussitôt les nems avec de belles feuilles de salade, de la coriandre fraîche et la sauce chermoula.

Tartine et sublime sardine

Pour 4 personnes : 1 boîte de sardines à l’huile d’olive, 1 baguette tradition, beurre, baies roses et aneth.

Passer au four la baguette coupée de façon longitudinale. Au pinceau, badigeonner délicatement la tartine avec un peu d’huile de la boîte de sardines pour le goût et la douceur, puis disposer au dessus des sardines entières parsemées de baies roses (à défaut, utiliser du poivre rose ou le mélange 5 baies) et d’une petite branche d’aneth. Déguster.

Ces recettes sont à retrouver sur : conservesdepoissons.fr

