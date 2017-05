CUISINE. Le thym, un aromate aux emplois multiples

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Une centaine d’espèces sauvages

En Europe, en Asie et en Afrique, le thym sauvage pousse sur les collines arides et rocailleuses. De nos jours, ses brins sont employés dans les cuisines locales. Pourtant, le destin de cette plante rampante a été tout autre au cours de l’Histoire.

Au Moyen Âge, son unique usage culinaire consiste à masquer le goût des mets avariés. Les peuples antiques l’utilisent avant tout pour ses vertus médicinales. A Rome, on purifie l’air ambiant en brûlant du thym. Son parfum embaume les temples grecs.

On lui prête aussi des pouvoirs magiques, notamment celui de repousser les animaux venimeux.

Le troisième élément du bouquet garni

Lié à l’aide d’une ficelle, le bouquet garni classique se compose de thym, de laurier et de céleri. Il est l’ingrédient de base de bon nombre de bouillons.

Le thym se marie aux recettes aussi bien salées que sucrées. On l’associe aux viandes, aux poissons mais aussi aux fruits ou au chocolat.

Enfin, le thym est tout particulièrement apprécié pour sa richesse en antioxydants.

Sablés au thym et fruits rouges

Pour 4 personnes : 2 branches de fleur de thym, 125 g de framboises, 125 g de mûres, 200 g de fraises, 200 g de farine, 5 c. à soupe d’huile d’olive, 80 g de beurre, 2 jaunes d’œufs, 1 pincée de sel, 1 c. à soupe de sucre, 1 c. à soupe de vinaigre balsamique, 1 branche de basilic.

Effeuiller le thym dans un saladier. Ajouter 4 c à soupe d’huile d’olive, les jaunes d’œufs, le beurre fondu et le sel. Bien mélanger. Ajouter la farine et pétrir jusqu’à obtenir une pâte à sablés. Étaler la pâte et la tailler en disques de 8 cm de diamètre. Cuire, au four à 180°C durant 15 minutes, les disques de pâte piqués à la fourchette et placés entre 2 feuilles de papier sulfurisé.

Laver, équeuter et couper en 4 les fraises. Mettre dans un saladier avec les framboises et les mûres. Sucrer et assaisonner avec le vinaigre, l’huile d’olive et un tour de moulin à poivre. Déposer les fruits rouges sur chaque sablé. Décorer avec du basilic ciselé.

APEI-Actualités. M.B.

