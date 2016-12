[CUISINE] Le poireau, l’ingrédient phare des soupes hivernales

Symbole de victoire

D’abord cultivé au Moyen-Orient, le poireau s’est peu à peu fait connaître dans le bassin méditerranéen. Le pharaon Khéops l’utilisait pour récompenser ses meilleurs soldats. Les Romains, et notamment Néron, appréciaient ses vertus pour adoucir les cordes vocales. Le légume a ensuite traversé la Manche grâce aux légions romaines. Les Gallois s’en sont emparés pour en faire un signe de reconnaissance lors d’une bataille décisive. Finalement victorieux, ils ont fait du poireau l’un des emblèmes de leur Etat.

Un cousin de l’ail

A l’origine, le poireau ressemble aux autres membres de la famille des alliacées, l’ail ou l’oignon. Il s’agit d’une plante au bulbe prononcé. Sa forme actuelle est le résultat d’une sélection impitoyable par les jardiniers.

Choisissez-le avec un feuillage bien vert et une tige, aussi appelée « fût », d’un blanc brillant et sans tâche. Les poireaux d’hiver, plus gros que les variétés printanières, sont tout aussi tendres. Ils se dégustent dans une soupe mais également cuits à la vapeur ou braisés.

Feuilleté de Saint-Jacques au poireau

1 poireau, 8 noix de Saint-Jacques, 20 g de beurre, 25 cl de crème liquide entière, 1 gousse de vanille, 1 pâte feuilletée, 1 jaune d’œuf, curcuma, sel et poivre.

Préchauffer le four à 180°C. Laver et émincer le poireau. Verser un fond d’eau dans une casserole. Ajouter le beurre et le poireau. Faire fondre 10 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps. Ajouter les graines de vanille et une pointe de couteau de curcuma. Saler et poivrer. Déposer les Saint-Jacques entières dans des ramequins. Verser par-dessus la fondue de poireau et la crème. Tailler des disques dans la pâte feuilletée. Recouvrir les ramequins avec la pâte en prenant soin de bien sceller les bords. Badigeonner ces « couvercles » de jaune d’œuf. Enfourner et laisser cuire 15 à 20 minutes. Servir avec une salade de mâche.

