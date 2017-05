CUISINE. Le lait de l'entrée au dessert

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) le clame haut et fort. N’oubliez pas votre bouteille de lait au fond de votre réfrigérateur et prenez l’habitude de cuisiner avec…

Petits pois lactés à la menthe

Pour 4 personnes : 400 g de petits pois, 20 cl de crème liquide, 50 cl de lait, 2 cubes de fond blanc déshydraté, 120 g de beurre, 1 bouquet de menthe.

Faire bouillir de l’eau dans une casserole d’eau salée.

Plonger les petits pois. Les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres tout en gardant un peu de croquant. Les égoutter et les presser pour en extraire le maximum d’eau. Les déposer sur un torchon propre et sec. Réhydrater les cubes de fond blanc dans de l’eau bouillante. Verser la crème liquide et le lait dans un saladier et fouetter vivement. Chauffer le fond blanc dans une casserole. Ajouter les petits pois. Faire bouillir. Couper le beurre en parcelles. Mixer les petits pois en incorporant peu à peu le beurre et un filet d’huile d’olive. Ajouter les feuilles de menthe et mixer à nouveau.

Remettre la soupe de petits pois dans la casserole. Réserver au chaud. Donner un bouillon à la soupe de petits pois. Ajouter le lait. Mixer la soupe au mixeur jusqu’à ce qu’elle soit bien mousseuse et légère. Assaisonner à convenance. Verser la soupe de pois dans des verres.

Rôti de porc cuit au lait et petites pommes de terre nouvelles

Pour 6 personnes : 1 rôti de porc d’1 kg, 1 l de lait entier, 4 gousses d’ail, 5 branches de thym, 20 g de beurre demi-sel, 1 kg de pommes de terre nouvelles, fleur de sel, poivre du moulin.

Préchauffez le four à 180°C. Dans une cocotte, faire fondre le beurre puis dorer le rôti sur toutes les faces. Faire chauffer le lait. Dans la cocote, ajouter les gousses d’ail, le thym, saler, poivrer puis ajouter le lait et refermer. Baisser le four à 150°C puis enfourner la cocotte pour 45 minutes. Pendant ce temps, laver, sécher et éplucher les pommes de terre. Les ajouter dans la cocotte puis enfourner pour 35 minutes supplémentaires.

Gâteau de pommes de terre aux restes de poulet rôti

Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de terre Charlotte, 50 cl de lait entier, 400 g de restes de poulet rôti, 4 gousses d’ail, 1 oignon, 40 g de beurre, 6 brins de ciboulette, sel fin et poivre du moulin.

Éplucher les pommes de terre et les couper en rondelles très fines à l’aide d’une mandoline. Dans un saladier, mélanger les lamelles de pommes de terre, sel, poivre et beurre fondu.

Dans une petite cocotte ou un plat à gratin, étaler en rosace une couche épaisse de lamelles de pommes de terre, ajouter la viande soigneusement effilochée, verser également le jus de cuisson du poulet rôti s’il vous en reste. Recouvrir d’une couche de pommes de terre. Verser le lait. Enfourner 35 minutes à 180°C puis 10 minutes à 220°C pour faire colorer la surface du gâteau de pommes de terre. Sortir le plat du four et le parsemer de ciboulette ciselée.

Œufs au lait au miel de châtaignier

Pour 4 personnes : 50 cl de lait entier, 4 jaunes d’œuf, 2 œufs, 35 g de sucre en poudre + 100 g de pour le caramel, 1 c. à soupe bombée de miel de châtaignier, 1 gousse de vanille.

Préchauffer le four à 170°C. Y déposer un plat rempli d’eau pour en faire un bain-marie. Faire chauffer le lait avec le miel et la gousse de vanille fendue et grattée. Laisser tiédir puis infuser 30 minutes hors-du-feu.

Réaliser le caramel. Faire chauffer le sucre en poudre avec un filet d’eau jusqu’à ce qu’il prenne une jolie couleur ambrée. Le verser alors délicatement dans 4 ramequins et laisser refroidir. Fouetter les œufs et les jaunes d’œuf avec le sucre en poudre. Retirer la gousse de vanille du lait puis l’ajouter sur les œufs fouettés. Verser cette préparation dans les ramequins puis les déposer dans le bain-marie et enfourner pour 30 minutes. A la fin de la cuisson, laisser refroidir puis placer au frais pour 6 heures au moins.

APEI-Actualités

Crédits des visuels :

Petits pois lactés à la menthe : ©D. Meignan/CNIEL

Rôti de porc cuit au lait : ©V. Lhomme-B.Abraham/CNIEL

Gâteau de pommes de terre aux restes de poulet rôti : ©E. Auger/CNIEL

Œufs au lait au miel de châtaignier : ©V. Lhomme-B.Abraham/CNIEL