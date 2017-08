CUISINE. La prune, de l'entrée au dessert

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Sur les marchés français, entre juillet et octobre, on trouve une quinzaine de variétés de prunes que l’on classe par couleurs pour mieux les différencier. Crues ou cuites, natures ou cuisinées, la prune se déguste avec délice tout l’été.

Gaspacho de betteraves aux prunes et mousse de roquefort

Pour 4 personnes : 2 betteraves, 6 prunes bleues, 5 cl de vinaigre de Xérès, 15 cl d’huile d’olive, 20 à 30 cl d’eau, 100 g de roquefort, 150 ml de lait, 150 ml de crème liquide, sel et poivre.

Verser le lait et la crème dans une casserole. Ajouter le roquefort coupé en morceaux et porter à ébullition. Quand le fromage est bien fondu, retirer du feu et laisser refroidir.

Pendant ce temps, couper les betteraves en petits morceaux puis dénoyauter les prunes. Mixer le tout en ajoutant le vinaigre de Xérès, l’huile d’olive, l’eau, le sel et le poivre.

Passer au chinois la préparation au roquefort lorsque celle-ci est bien froide. Verser l’appareil dans le siphon.

Dressage : servir le gaspacho dans un verre puis ajouter un nuage de mousse de Roquefort.

Raviolis de crevettes, jus de miel, prunes et menthe

Pour 4 personnes : 20 crevettes crues, 12 prunes jaunes bien mûres, 5 carottes, 2 courgettes, 1 fenouil, 1 botte d’oignons nouveaux, 1 paquet de pâte Won-Ton, 1 jaune d’œuf, 15 cl de miel, menthe.

Commencer par la préparation de la sauce. Dénoyauter les prunes et hacher finement. Mettre le miel dans une casserole et ajouter les prunes avec leur jus et laisser cuire à feu doux jusqu’à obtention d’une confiture.

Pendant ce temps, passer à la préparation des raviolis. Décortiquer les crevettes et les couper en deux. Ciseler les feuilles de menthe très finement. Mélanger les crevettes avec la menthe et assaisonner de sel et de poivre. Disposer les feuilles de pâte Won-Ton sur le plan de travail. Poser au centre un petit morceau de crevette à la menthe. Dorer légèrement les bords au pinceau avec le jaune d’œuf et un peu d’eau. Refermer les raviolis bord à bord puis reprendre les bords au couteau pour les couper bien nets.

Passer à la préparation des légumes. Éplucher et couper en lamelles les carottes, les courgettes et le fenouil à l’aide d’une mandoline. Émincer finement les oignons nouveaux. Faire revenir les légumes à la poêle avec un peu de matière grasse. Y ajouter la réduction miel-prunes en en réservant un peu pour le dressage.

Pendant la cuisson des légumes, faire frire les raviolis quelques minutes.

Dressage : disposer les légumes dans l’assiette et quelques raviolis. Ajouter un peu de menthe ciselée et une cuillère de réduction miel-prunes.

Brochettes de porc aux prunes

Pour 4 personnes : 500 g de filet mignon de porc, 4 grosses prunes rouges, sel, poivre.

Couper la viande en cubes de 3 cm environ. Dénoyauter les prunes et les couper en 4. Enfiler les morceaux de viande et les prunes sur des piques à brochettes. Faire cuire les brochettes au gril ou au barbecue pendant 6 à 10 minutes. Assaisonner au moment de servir.

Prunes rôties

Pour 4 personnes : 8 grosses prunes rouges, 8 figues, 4 c. à soupe de miel, 2 c. à café de cannelle, 1 c. à café de graines d’anis, 2 c. à café de cassonade.

Préchauffer le grill. Dénoyauter les prunes et couper les fruits en deux. Mettre le miel, la cannelle et les graines d’anis à chauffer dans une poêle allant au four. Quand le miel est liquide, y ajouter les prunes et les figues. Bien enrober les fruits. Placer ensuite la poêle au four et laisser rôtir les fruits environ 5 minutes en arrosant régulièrement avec le jus. Retirer du four et saupoudrer de cassonade.

Pink smoothie aux prunes et feuilles de menthe

Pour 4 personnes : 8 grosses prunes rouges, 30 cl de jus d’orange, feuilles de menthe, glaçons.

Dénoyauter et couper les prunes en morceaux. Mixer pendant quelques minutes les prunes, le jus d’orange, les glaçons et les feuilles de menthe jusqu’à obtention d’un mélange onctueux. Décorer de quelques feuilles de menthe et servir bien frais.

