Les fleurs ne sont pas seulement jolies dans une assiette ou un plat, elles font aussi du bien à la santé. Et c’est tendance chez les chefs et maintenant dans nos cuisines. « Tout cela n‘est pas nouveau, les chefs se sont emparés du savoir ancestral. Nos grands-mères cuisinaient déjà les fleurs », rappelle Christine Charles-Ducros, formatrice en cuisine bioénergétique végétarienne, spécialiste des plantes sauvages et diplômée de médecine traditionnelle chinoise. Elle organise des ateliers au Canap’ Café à Langon, au Marché de Léopold, propose des cours, des conférences et des livres (13 à ce jour).

On recherche sur la table quelque chose de naturel

« Je mange des fleurs et des plantes sauvages, ajoute la cuisinière gourmande. Aujourd’hui, on est dans une recherche de quelque chose de plus joli sur la table, nature, vrai, terroir. Tout ce qui est dans un jardin est bon pour les personnes qui habitent ce lieu. »

Le plus important, avant de se lancer dans la dégustation de fleurs, c’est bien choisir les lieux où on les cueille. Elles ne doivent pas avoir été traitées et être totalement bio.

« On peut commencer par composer une salade très colorée avec des roses, des hémérocalles (ou lys d’un jour), des coquelicots, des soucis… Dessous, on dispose une salade verte comme support. Les plantes sauvages ont un goût fort. Plus on les coupes petites, moins c’est fort. Il faut les laver à l’eau – au moins deux fois -, car il y a tout le temps des petites bêtes, de la terre. On peut ajouter un peu de vinaigre. »

Lors des balades découverte qu’elle organise chez elle à Saint-Sulpice-de-Pommiers, elle cueille une vingtaine de plantes sauvages et de fleurs. « On a l’impression après quand on est dans son jardin de marcher dans la salade ! »

Cake aux pâquerettes

On apprend ainsi que la mauve permet d’épaissir une sauce, soulage les troubles intestinaux et gastriques. « C’est toujours lié avec la phytothérapie. »

Christine Charles-Ducros a plus d’une recette de fleurs dans son panier : un cake aux pâquerettes, « un demi-litre de pâquerettes dans un verre doseur donne la consistance au gâteau » ; un flanc avec des fleurs de sureau ; en omelette ou en salade, les fleurs de plantain, « elles ont un goût de cèpes, de champignons » ; un crumble à la violette avec des pommes et quelques violettes en déco (« j’ai rarement goûté un mets aussi fin »). Avec l’ail des ours dont les chefs raffolent, elle réalise des pestos, gratins, salades, des gâteaux apéritifs dans une pâte à chou ( « c’est moins fort que l’ail »).

Une omelette sans oeufs

Sur le marché de La Réole, elle achète les fleurs de mini-courgette qu’elle fait revenir dans un peu d’huile, sel et poivre ; les soucis, les pissenlits décorent salades et gâteaux. Avec la pulmonaire et du curcuma, elle cuisine une omelette sans oeufs.

Pour ceux qui auraient quelques craintes de manger des fleurs, il faut d’abord apprendre à les ramasser. Que pense-t-elle des fleurs en barquette dans les grandes surfaces ? « J’ai vu dans un supermarché que l’on vendait des orties alors qu’il suffit de sortir de la ville d’aller dans les bois pour en ramasser soi-même. Il faut consommer les plantes sauvages sous 24h, car dès leur cueillette, elles perdent de leur vitalité. Les fleurs vendues en barquette sont poussées sous serres, conditionnées, ça n’a pas grand intérêt. »

Vitamines et vitalité

Christine Charles-Ducros assure que l’on peut faire « une vraie cuisine gastronomique végétarienne. Les fleurs apportent des vitamines et des antioxydants. Comme les plantes sauvages, elles sont obligées de pousser toutes seules, avec beaucoup de vitalité. Elles nous la transmettent. On peut lier la cuisine traditionnelle et la cuisine des fleurs, cela fait un joli mariage. »

Contacts : Christine Charles-Ducros, Comptoir du mieux-être. Tél. : 06.08.21.53.12 ou 05.56.71.29.00. Facebook : Christine Charles-Ducros. Site : cmecuisine.blogspot.fr. Ses 13 livres sont disponibles au Marché de Léopold à Langon