Près de 400 élèves se sont retrouvés jeudi 6 avril sur les terres du château de la Tour Blanche et ont profité des structures sportives de l’école de viticulture et d’œnologie.

C’est par un soleil magnifique que les élèves des écoles se sont affrontés autour des valeurs d’amitié, de dépassement de soi-même, de respect.

Et les objectifs des enseignants des écoles de Bommes, Budos, Léogeats, Pujols, Roaillan et Toulenne et de 6e du collège Jules Ferry de Langon ont été largement atteints, une rencontre conviviale avec d’autres élèves, respecter les autres et son propre engagement en finissant la course et aller au bout de son effort.

Cette épreuve, courue par niveaux, finalisait le cycle d’apprentissage mené par les enseignants des différentes écoles.