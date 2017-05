Croisière : huit jours en Méditerranée avec le Républicain

C’est véritablement une belle opportunité que propose Le Républicain à ses lecteurs, à travers la croisière qui se déroulera du 16 au 23 octobre 2017. Les curieux qui se sont déplacés aux réunions de présentation de la semaine dernière ont apprécié la richesse du programme, mais, surtout le coût, serré obtenu auprès du prestataire, Costa.

Départ et arrivée depuis Langon et Marmande

En effet, pour 955€ seulement, c’est un voyage clé en main, avec une prise en charge depuis Langon et Marmande, dans un cadre luxueux et tout compris qui est mis en vente. Christophe Coupris, de l’agence Boubet Voyage, qui organise des croisières de ce type pour d’autres journaux du groupe Publihebdos, est venu présenter son offre aux lecteurs du Républicain.

« 995€, c’est le prix par personne, pour un voyage dans une cabine double, intérieure c’est-à-dire sans hublot. Le prix en cabine double prémium avec balcon, est de 1295€, mais les tarifs s’échelonnent entre ces deux options, selon les emplacements. Tout est compris. On offre en plus 55€, crédités sur le compte des clients, à bord, ce qui leur permet de se payer une randonnée, ou bien de prendre le forfait boisson illimité, qui est à 67€. »

Tout compris

Parmi le public intéressé, des retraités, pour qui ce sera la première fois, très attirés par le caractère luxueux de la prestation à bord du Costa Pacifica : les salons, les 17 bars, les restaurants, les salles de sport, de spectacle, etc. Également intéressés, des parents viendront probablement avec leurs enfants, pour qui la croisière sera gratuite (exception faite des taxes de port et d’une participation au transport en autocar). « C’est très intéressant pour les parents, explique l’organisateur du voyage, d’autant que, une fois à bord, il n’y a plus à s’occuper des enfants qui sont pris en charge par des professionnels. Et les enfants se voient proposer des activités de qualité. »

Un beau périple

Après un départ, tôt le matin, depuis Langon et Marmande, les croisiéristes seront à Marseille dans leur cabine, avant 17 heures, heure de départ du Costa Pacifica. Le jour 2, ils seront, à Barcelone, le lendemain, à Valencia. Le quatrième jour se déroulera en mer, pour une escale le cinquième en Sardaigne, à Caligari. Le jour 6, le bateau sera à Civitavecchia, le port de Rome, la veille d’une escale à Savone. Le jour 8, retour à Marseille et vers Langon et Marmande.

« L’intérêt de la formule, explique Christophe, c’est que nos voyageurs n’ont à se soucier de rien. Nous les prenons en charge à la montée dans l’autocar et ils n’ont à se poser aucune question jusqu’à leur retour. Un accompagnateur les accueillera à Marseille. Il sera présent à bord. Il y aura des animations spécifiques, des jeux, avec des lots, juste pour les lecteurs du Républicain. C’est une formule que nous avons éprouvée ailleurs et nous avons même des habitués. »

Les dossiers d’inscriptions peuvent être retirés à l’accueil du Républicain, à Marmande et Langon, aux horaires d’ouverture. Ou bien à télécharger ici.