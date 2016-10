Mesterrieux Cristina Ortiz en concert samedi 8 octobre

Cristina Ortiz jouera ce samedi 8 octobre dans la grange du Château du Meynardon à partir de 19h. D’origine brésilienne, la pianiste internationale fait une nouvelle halte à Mesterrieux où elle revient fréquemment entre deux tournées pour y organiser des master class (stages d’échange et de perfectionnement).

Avec un noyau d’amis amateurs de musique et amoureux de leur village, Cristina Ortiz y a pris ses habitudes et y a donné des concerts pour aider à la restauration du plafond de l’église en bois, entièrement peint de scènes religieuses polychrome datant du XIXème siècle. Parmi les amis de Cristina, Nelle Adamsky, très impliquée dans la vie monséguraise et passionnée de musique et de patrimoine, qui nous a quittés il y a quelques mois. Elle lui rendra un dernier hommage, avant de partir pour son récital de Chopin au Westminster Cathedral de Londres.