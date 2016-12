Une crèche en pain d’épice façon Hanz et Gretel chez Claudette et Pierre Piovesan à Carpète (Marmande) ! C’est une tradition familiale à laquelle Claudette ne déroge pas. Effet garanti ! La structure de la maison est en pain d’épice, le toit en langues de chat, le double avantage est que ça parfume la maison et que ça se mange !

