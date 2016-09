CR47: « La grippe aviaire pénalisera les exploitants pour longtemps »

Doit-on s’attendre à un retour à la normale ? Sylvie Girard, présidente du Syndicat Coordination Rurale Nouvelle Aquitaine , «se réjouit de la levée de la zone de restriction mise en place suite à l’identification de plusieurs cas de grippe aviaire, dans le Sud-Ouest l’hiver dernier». Pour autant, elle craint que les éleveurs ne restent «profondément marqués par cet épisode et les conséquences économiques ne font que commencer. La levée de la zone réglementée ne signifie en rien la fin des problèmes pour les producteurs de palmipèdes. Dans un délai de deux ans, ils vont devoir investir massivement pour respecter les nouvelles normes de bio-sécurité. Le passage en bande unique coûtera très cher».

Un délai supplémentaire de 3 ans demandé

La CR demande un délai supplémentaire de 3 ans et propose que ces 5 ans soient une période probatoire pour éviter de mettre notre compétitivité en péril, à travers des normes plus structurantes que sécurisantes. «A vouloir laver plus blanc que blanc, la filière perd de nombreux marchés au profit d’une production étrangère moins réglementée». Comme l’indique Sylvie Girard, «En voulant faire de l’ultra-sécurité, de l’ultra-performance, on met en péril la reconquête des marchés. Retrouver un statut indemne pour la France nécessite-t-il vraiment le passage en bande unique ? L’essentiel ne réside-t-il pas simplement dans le respect des bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection ? ».