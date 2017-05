Deux coureurs du club CA Portets, Daniel Cardoso Dias et Alain Quevarec, étaient parmi les 280 participants de la 14e édition des 100 km de Belves le 22 avril.

La superbe vallée de la Dordogne demeure une aventure hors du commun un peu en marge des épreuves athlétiques habituelles, et pour bien préparer ce type d’épreuve il faut beaucoup de temps.

La forme physique doit être parfaite et la solidité mentale aguerrie pour faire face à cette distance : « n’est pas 100 bornards qui veut », précise Hélène Boutier la vice-présidente du club.

Sur ces 100 bornes, Daniel Cardoso Dias a pris la 10e place du classement général en 9h03, une belle performance qui le conduit dans sa catégorie master 1, au titre de vice-champion de la Nouvelle Aquitaine.

Préparation à « Ultra Marin »

En 10h02, Alain Quevarec termine à la 57e place et prend lui aussi le titre de vice-champion de la Nouvelle Aquitaine dans sa catégorie master 2.

Cette course était inscrite dans sa préparation à « Ultra Marin », une manifestation qui se déroule en juin dans le golfe du Morbihan, et à laquelle il participera dans la catégorie Grand Raid et où il devra parcourir 177 km en une seule étape.

