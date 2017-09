A l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage et à la prévention du cancer du sein, se déroulera dimanche 1er octobre à Langon la course et marche du Ruban Rose.

En raison des travaux actuels sur les quais, le départ aura lieu au parc des Vergers à 10h.

Deux parcours sont proposés : 5 et 11 km.

Et aussi, essayez les rameurs indoor avec le Sport Nautique Langonnais (2, 5, 8km, en duo ou en solo).

Les inscriptions seront prises à partir de 8h.

Le docteur Hélène Tissot fera une intervention à 9h, suivie à 9h45 d’une animation par les Étoiles de Toulenne.

►Course et marche du Ruban Rose, dimanche 1er octobre à 10h au parc des Vergers.