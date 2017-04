Il était une fois un chat très beau, très intelligent et très paresseux qui s’appelait Calixte.

Il organisait depuis plus de dix ans une course aux œufs pour des enfants de plus en plus nombreux au Château de Mongenan à Portets chaque dimanche de Pâques.

Calixte eut deux petits, Dudule et Corentin, qui avaient hérité des beaux yeux bleus de leur père.

Calixte les forma, leur expliqua la symbolique des œufs, leur enseigna l’art des petits paniers avec œufs, poule ou lapin en chocolat, bonbons et confiseries.

Dans les jardins

Il apprit à Dudule à faire des canapés et à Corentin à faire des meringues et des gâteaux au chocolat.Enfin, il leur indiqua le lieu très secret où il avait caché son trésor, exclusivement composé de louis d’or en chocolat, et leur recommanda de le mettre à la disposition des enfants pour une grande loterie.

Après quoi Calixte décida, pour Pâques 2017, qu’il était temps qu’il se repose et qu’il autorise Dudule et Corentin à devenir pour la première fois directeurs de la course dont le départ sera donné dans les jardins du Château de Mongenan à Portets le dimanche 16 avril à 15h précises.

Auparavant, Calixte aura néanmoins dressé le buffet et supervisé le travail de ses fils, chargés de dissimuler dans le parc de jolis paniers numérotés.

Paniers de chocolats

A son arrivée, chaque enfant recevra un numéro et devra retrouver le panier de chocolats correspondant.

Ensuite, Parents et enfants seront invités à déguster le buffet préparé par Dudule et Corentin avec force canapés, gâteaux et friandises et à déguster coca, orangeade ou vins du domaine, selon âge et affinités.

Visite du musée et du château

La visite du musée et du château aura lieu ensuite pour les têtes blondes qui voudraient s’instruire et pour leurs parents, grands-parents, frères, sœurs , autres supporters, visiteurs ordinaires et néanmoins choisis.

Pour cette manifestation exceptionnelle, l’entrée des enfants est payante à 3€ et celle des parents reste fixée à 10€. Cocktail, goûter et dégustation seront offerts sous une tente dressée dans le jardin pour l’ornement au milieu des orangers et des tulipes.

Dimanche 16 avril à 15h précises, course aux œufs au Château de Mongean à Portets. Accueil des enfants à partir de 14h30 pour la distribution des numéros. Entrée enfants: 3€, parents: 10€. Renseignements: 05.56.67.18.11.