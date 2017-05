Originaire de Faleyras, Mathieu Solans a intégré en septembre le Cours Florent, à Paris, dans le cadre d’une formation d’acteur.

100 voix différentes

Depuis qu’il suit ces cours, il se voit conforté dans son choix de métier et se rend compte qu’il s’y dirigeait depuis longtemps : « À l’école primaire, j’imitais déjà ce que je voyais à la télévision. J’ai d’abord commencé à refaire principalement les sketchs des Guignols de l’info devant les parents, la famille, les copains », se remémore le jeune homme de 21 ans.

On ne vient pas les mains dans les poches pour regarder

Au cours du temps, il a travaillé cette voix encore limitée dans son jeune âge, et a étoffé son registre (cinéma, chanson, personnages animés). Il a aujourd’hui franchi le cap de plus de 100 voix différentes.

L’an passé, Mathieu a même été le grand gagnant d’un concours de Kazé France, boîte de distribution de mangas et animés japonais, proposé par le biais des réseaux sociaux.

Mangas japonais

Il s’agissait de doubler une petite scène de One punch man, de l’envoyer à Kazé France, et le gagnant serait sélectionné pour faire partie du casting français de la série. « Aux résultats, j’étais touché, en larmes et en extase », commente Mathieu, dont le potentiel a été reconnu par la boîte de distribution.

À l’issue, la série est sortie sur les chaînes spécialisées, sur internet et en DVD.

Mathieu voit aussi son choix d’école consolidé par les commentaires des gens qu’il croise et de ses proches.

Se donner la chance

Il le vivrait même comme une révélation. Si quelqu’un le connaît bien, sa maman Sarah n’a pas manqué de lui dire qu’elle sait que « depuis tout petit c’est ça qu’il lui faut ».

Bref, au cours Florent, le Faleyracais n’a rien à perdre, mais tout à gagner.

L’école programme 9h de cours par semaine, soit 3h sur 3 jours, un petit chiffre pour demander en contrepartie beaucoup de travail personnel. « On ne vient pas les mains dans les poches pour regarder. Et même spectateur d’un monologue par exemple, on vient pour apprendre non pas du professeur mais des autres, avec les conseils que donne l’enseignant, les lacunes qu’il corrige. On reste acteur même si nous ne sommes pas en scène. S’intéresser à ce monologue, c’est gratifiant et intéressant », développe l’élève, qui peut avoir comme intervenant des acteurs célèbres, d’autant plus que des pointures du cinéma ou de la comédie française sortent de ces locaux.

Gad Elmaleh, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Edouard Baer, Dominique Blanc, Guillaume Canet ou même récemment Pierre Niney sont des anciens élèves. En outre, des castings nombreux sont proposés dans cette école.

« Mais pour avoir une chance, il faut travailler, se faire remarquer », sait Mathieu, qui gagne aussi un peu d’argent en travaillant à Disneyland Paris.

Muriel Tullet