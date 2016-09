Langon Un petit coin de Vietnam sur le cours des fossés

Trois mois : c’est le délai au terme duquel l’ancien restaurant des Fossés, fermé depuis trois ans, devrait rouvrir au public. Thi My Nghiem et Van Nam Ngo sont les nouveaux propriétaires du lieu et s’affairent simultanément à la conduite des travaux et aux démarches administratives. « C’est un peu lourd, admet Van Nam Ngo, mais il faut en passer par là. Nous espérons tenir le délai que nous nous sommes donné et ouvrir nos portes début décembre. »

Une place à prendre

Dans les murs de l’ancienne brasserie, le couple va proposer une épicerie et un service traiteur dédié à la cuisine asiatique, essentiellement vietnamienne, sous l’enseigne Asia Market. « Nous sommes tous les deux originaires au Vietnam, indique Van Nam Ngo, mais j’ai vécu au Laos et en Thaïlande. C’est toute la cuisine de cette région que nous voulons proposer à Langon. »

Le couple, qui a exploité un restaurant au Cap d’Agde dans les années 90, et une épicerie asiatique à Cadillac il y a quelques mois encore, va associer ses savoir-faire dans son nouveau défi professionnel. « Nous ne partons pas à l’aventure, précise Thi My Nghiem Ngo. Ma famille exploite un commerce comparable à Strasbourg. Et même si Langon n’est pas Strasbourg, nous sommes convaincus qu’il y a ici une place à prendre. Nous habitons dans la région depuis une quinzaine d’années et nous constatons le dynamisme de la sous-préfecture. »

E. B.