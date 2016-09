Tonneins Courir pour aider

Depuis 2 ans, la course “contre la faim” a été déplacée du côté d’Ayet et se nomme désormais « course nature des trois plateaux ».

« Parce que le parcours le plus long compte trois sommets. On s’est aperçu que les coureurs aiment bien courir dans la nature et c’est bien plus pratique pour les randonneurs. »

Trois courses : 16,7km, 10,7km et 6,9km. Deux randonnées : sur les tracés des courses de 10,7 et 6,9km. Et une nouveauté, « parce qu’il faut bien se renouveler », un parcours pour les vététistes de 29km, « il suit le parcours de la course sur 13km puis la boucle les amène en bord de Garonne… » L’an dernier, 150 participants se sont présentés aux différents départs, « l’ensemble des bénéfices est reversé à l’organisme en direction de la solidarité internationale. Le but, c’est de dire qu’il y a des causes à combattre » précise Claude Beltrame.

Pratique

Dimanche 18 septembre de la salle des fêtes d’Ayet. Départs en différé à partir de 8h30 (pour les VTT). Animations pour les enfants, initiation tir à l’arc. Prévoir un certificat médical. 10€ en préinscriptions. 12€ sur place.