Coupe du Monde U20. Belle distinction pour Ugo Boniface

A l’issue de la Coupe du Monde U20 en Géorgie, World Rugby a désigné les 15 meilleurs joueurs par poste. Le pilier Ugo Boniface a l’honneur d’y figurer. C’est d’ailleurs le seul français sélectionné dans ce quinze mondial. Il s’était mis en évidence à chaque match, en particulier devant l’Argentine et la Géorgie, en marquant un essai à chaque fois. Sa rentrée contre les Babys Black a permis de sonner la révolte des Bleuets, malmenés en première période (0-36) par la puissance physique du futur champion de Monde, avant de refaire surface.

Sans quelques décisions tendancieuses de l’arbitre écossais Mike Adamson, le quinze tricolore, revenu dans le match (26-36) à la 70e minute, aurait – qui sait – fait mieux que faire douter le grandissime favori de la compétition. Cette confrontation restera un des plus beaux matches de la compétition, avec 9 essais (5 pour les Blacks et 4 pour les protégés de Thomas Lièvremont). On pense entre autres à l’action d’éclat du centre Pablo Uberti (UBB) qui a du rendre fier tout le club tyrossais.

En finale, la Nouvelle-Zélande a humilié l’Angleterre (64-17) ; la France, coupée dans son élan, a subi certainement le contrecoup, baissant pavillon dans la petite finale devant l’Afrique-du-Sud (15-37). Ugo Boniface a du déclarer forfait pour ce match de la 3e place, en raison d’une commotion sans gravité subie contre l’équipe sacrée championne du Monde.