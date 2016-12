Coupe de la Fédération. Le Périgord-Agenais dégoûté par le Limousin

Coup de théâtre à Souillac ! En tenue, prête à pénétrer sur la pelouse, la sélection du Périgord-Agenais n’est pas sortie des vestiaires. A l’heure H, l‘arbitre Stéphane Coulon (comité du Centre) a refusé de donner le coup d’envoi du match comptant pour le 1er tour de la coupe de la Fédération…

Une boulette de débutant

Pour la bonne et simple raison que dans le camp d’en face, les responsables de la délégation du Limousin ont commis une étourderie incroyable… Ils ont quitté Limoges sans prendre avec eux les licences des joueurs.

Une bourde administrative entraînant purement l’élimination selon le règlement en vigueur. Les dirigeants limousins avaient juste rempli la feuille de match en reportant les numéros de licences, sans juger utile de les amener. Une “boulette” de débutant qui avait de quoi désemparé un certain Pierre Villepreux, un des responsables du Limousin.

De l’énergie, des dépenses pour rien

Dégoûtés, les joueurs bergeracois, périgourdins, marmandais… ont pris la douche. Ils n’avaient qu’une hâte, quitter Souillac et regagner leur domicile. “On a fait venir les gars dans la semaine à Marmande pour s’entraîner. Dans la délégation, on a mobilisé beaucoup d’énergie. Un médecin, un kiné nous ont accompagnés. Nous avons consacré tout le week-end à ce match. On a fait le déplacement la veille, pris l’hôtel pour la nuit de samedi à dimanche. On s’est entraîné sur le terrain de Souillac le samedi, fait la mise en place le dimanche matin. Les gars se sont échauffés. On était prêt à en découdre. Tout ça pour rien !”, déclare désabusé Franck Tauzin, l’un des coaches.

Après cette mésaventure, “il va falloir remobiliser les troupes pour les quarts de finale. Nous serons privés du pilier Laval, de Damien Costanzo, qui nous avaient annoncé leur absence.”

Normalement, ce prochain tour (dimanche 11 décembre) devrait avoir lieu à Nogaro (Gers) contre le comité de Béarn, qui s’est encore moins fatigué, épargné par un déplacement. Son adversaire des huitièmes, à savoir la Côte d’Argent, ayant déclaré forfait !

Autrement dit, cette coupe de la Fédération intéresse très peu de comités territoriaux, une dizaine pour 27 recensés sur la métropole ! Voilà un dossier sur lequel la nouvelle équipe fédérale de Bernard Laporte aura à se pencher à l’avenir…

Résultats 1e tour

Pays Catalan – Midi Pyrénées 10-44

Provence – Côte d’Azur 20-33

Béarn – Côte d’Argent (forfait) 25-0

Périgord Agenais - Limousin (forfait) 25-0.

2e tour (dimanche 11 décembre)

Basque/Landes – Provence

Bourgogne – Midi Pyrénées

Lyonnais – Côte d’Azur

Béarn - Périgord Agenais.