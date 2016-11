Coupe de la fédération : le comité Côte d'Argent jette l'éponge

Le 4 décembre 2016, le comité Côte d’Argent ne va pas présenter de sélection pour affronter celle du Béarn, lors du 1er tour de la coupe de la fédération. “Plutôt que de prendre 50 points, on va faire l’impasse”, lance Jean-Pierre Lamoulie, le secrétaire de la commission sportive au comité. Il s’explique : “Cette saison, nos clubs de Fédérale 1 ne sont pas bien classés, on n’a pas voulu leur prendre des joueurs. Déjà les autres saisons, c’est compliqué de trouver 23 joueurs.” Le comité aurait pu piocher dans ses clubs de Fédérale 2, comme au RCBA, à Lormont ou à Salles, mais l’idée n’a pas été retenue. “En Fédérale 2, les mêlées ne sont pas poussées, ajoute le secrétaire. Et en sélection, le niveau est un peu plus élevé que le niveau moyen de Fédérale 1. On ne va pas envoyer les joueurs au casse-pipe.”

Les oppositions du 1er tour – 4 décembre 2016

Périgord-Agenais – Limousin

Béarn – Côte d’Argent

Provence – Côte d’Azur

Pays Catalan – Midi-Pyrénées