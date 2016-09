Podensac Coupe de France : le FC Graves aime les prolongations

Il a fallu être patient mais le FC Graves a finalement bien mérité d’être présent au 4e tour de la coupe de France. Les garçons de Nicolas Barrère s’offrant au passage une demi-heure de jeu supplémentaire qu’ils auraient pu éviter en étant beaucoup plus réaliste face à la cage de Boulazac. Dans ces 30 minutes de rab, deux seulement auront suffi aux Sud-Girondins pour faire enfin la différence. Une première fois par Anthony Erable servi par Jérémie Tartas (96′) puis dans la minute suivante, un centre de Baptiste Delbos trouvait à point nommé Maxime Lagardère qui enfonçait définitivement le clou (97′, 3-1).

Début d’entame parfait

Et, pourtant, sur la pelouse de Cérons, sous un soleil de plomb, il ne fallait pas rater le coup d’envoi. Les supporters locaux n’avaient pas encore eu le temps de découvrir le millésime 2016-2017 de leur équipe favorite qu’Anthony Erable expédiait déjà un long service de Nicolas Sésé au fond des filets de Boulazac (1′). Rapidement, le jeune Jérémie Tartas aurait pu creuser l’écart (7′) mais au bout du premier quart d’heure, les Dordognots étaient revenus dans le match en égalisant par Dominguez. Une volée d’Anthony Erable très peu hors du cadre (23′) puis une occasion unique galvaudée par Florian Bouillaut (43′) auraient pu faire la différence pour les Marine et Blanc mais sans deux réflexes de Yannick Coudouel, coup sur coup (36′, 37′), la situation aurait également pu se dégrader avant le repos pour le capitaine Romain Darracq et ses coéquipiers.

Manque de réalisme

Au retour des vestiaires et malgré une première alerte sur la cage de Coudouel (54′), les hommes du président Champeaud allaient petit à petit se rendre maîtres du jeu. Les situations chaudes sur les buts périgourdins allaient dès lors s’accumuler mais soit par maladresse, précipitation ou encore à cause du talent du portier visiteur Failly, les Podensaco-Céronnais ne voyaient rien venir au tableau d’affichage. Ainsi, Tartas (56′), Bouillaut (58′, 73′), Delbos (69′, 88′) s’escrimaient en vain pour éviter des prolongations qui s’annonçaient harassantes. Pire, pendant le temps additionnel, le Dordognot Waldami, idéalement servi, trouvait le moyen de rater le cadre (90′+2). La punition eut été alors plutôt sévère pour un FC Graves qui – on l’a déjà vu – allait trouver son bonheur dans des prolongations encore une fois salutaires.