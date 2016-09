Caudrot Coupe de France : la Vaillante se casse les dents sur Biscarosse

En coupe de France, Caudrot recevait ce week-end, Biscarosse, équipe qui évolue cette saison en Régional 2 (ex-DHR). Il n’y pas eu photo, les hommes du président Garnier se sont largement imposés (0-5).

“Nous n’avons pas encore notre équipe-type, précise le coach caudrotais Jean Frauciel. Je dois composer encore entre les blessés et les suspendus. La saison sera longue, il faut aussi intégrer les nouvelles recrues. Ils sont une bonne dizaine à pouvoir intégrer l’équipe-fanion, c’est du travail, mais il y a du bon, et surtout des garçons avec une grosse envie.”

“De la rencontre, je retiendrais le sérieux de l’équipe et l’application des consignes, ajoute-t-il. Pour le reste, Biscarosse était le plus fort sur le papier et sur le terrain. Ce qui compte le plus cette saison, c’est le championnat qui comme les années précédentes s’annonce difficile !”