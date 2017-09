Coupe de France de football: Langon, le FC Graves, Marmande en mission périlleuse

Le FC Graves et Langon FC ont tiré du lourd en coupe de France. Certes, l’un et l’autre posséderont un petit avantage, à savoir jouer à domicile, mais bon… Ils sont loin d’avoir les faveurs des pronostics face respectivement au FC Pau (National) entrant en lice, et le Stade Montois (National 2). Ce 5e tour se disputera lors du week-end du 7-8 octobre.

Le match du FC Graves est annoncé le samedi en nocturne (20h).

Pour sa part, seul club lot-et-garonnais en course, le FC Marmande se déplacera une nouvelle fois, cette fois, chez un adversaire de niveau similaire, à savoir Villenave. Ces deux clubs sont d’ailleurs appelés à se rencontrer le 28 octobre en Régional 1.

Tirage du 5e tour de la coupe de France :

St-Médard en Jalles – Stade Bordelais

Royan Vaux – Trélissac

Thenon Limeyrat – Mérignac Arlac

Prigonrieux – Stade Ygossais

Villenave (Rég 1) – Marmande (Rég 1)

Lège Cap Ferret – Bassin Arcachon

Bergerac – St Paul Sport

ES Montoise – La Brède

FC des Graves (Rég 2) – Pau (Nat)

Artix – Bayonne

Langon (Rég 1) – Stade Montois (N.2).