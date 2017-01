Voici l’affiche qui illustrera le salon de la bande dessinée, «La BD est dans le pré» de Fourques et qui aura lieu les 11 et 12 février prochains à la salle des fêtes. L’affiche est signée Icar, dessinateur déjà présent l’an passé. Il sera membre du jury et interviendra auprès des écoliers, dans des ateliers qui s’inscrivent dans le cadre du Salon. Rappelons que cet événement accueille chaque année près de 5.000 visiteurs. C’est un des moments forts attendus en Marmandais, l’un des premiers rendez-vous majeurs de ce début d’année 2017.