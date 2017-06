A l’extérieur, dans les bureaux et dans les écoles, la chaleur est quasiment intenable. Chacun cherche évidemment à se rafraîchir (et à s’hydrater, pensez-y!), et parfois, les solutions les plus simples sont les meilleures!

Ainsi, par exemple, à l’école maternelle Edouard-Herriot, comme à la maternelle du centre, les enseignants n’ont pas hésité à prendre le tuyau d’arrosage, pour le plus grands plaisir des bambins… mais aussi des grands!

Une idée qu’on a tous envie d’imiter, non ?!