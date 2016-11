Sainte-Foy-la-Grande Coup d'arrêt pour les Foyens

Les Foyens étaient prévenus : cette équipe de Barbezieux-Jonzac fait des impasses à l’extérieur mais reste difficile à manœuvrer à domicile. Les Charentais y étaient invaincus et ils le sont restés face à des Rouge et Noir qui, de nouveau, ont raté leur première mi-temps. Ils ont en effet laissé les locaux marquer trois essais lors de cette espace temps, ces derniers virant au changement de camp avec une substantielle avance de neuf unités. On se dit alors que les Girondins ont accumulé trop de retard et que la victoire n’est pas pour eux.

Un gros gâchis

Le staff va néanmoins remettre les choses dans l’ordre lors de la mi-temps et les Girondins vont petit à petit grignoter leur retard. Trois pénalités vont les ramener à hauteur des locaux alors qu’il reste un quart d’heure à jouer mais le dernier mot va leur échapper puisqu’une ultime pénalité va permettre aux Charentais de rafler la mise. Un gros gâchis pour des Foyens qui perdent du même coup leur deuxième place et qui devraient vite constater que les autres prétendants au haut de tableau ne rateront vraisemblablement pas, eux, l’opportunité de s’imposer à Barbezieux.