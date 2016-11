Côte d'Argent - Territorial : les chocs de la 8e journée

Honneur

Ce dimanche, l’US Castillon a une occasion en or de récupérer sa deuxième place. Alors que les Castillonnais reçoivent Roquefort, le nouveau dauphin de Gujan-Mestras, Gabarret, accueille justement le leader sur leur pelouse. Sur la dynamique actuelle, on voit mal l’UAGM ne pas s’imposer dans les Landes… Outre Castillon, Léognan peut aussi profiter de cette opposition au sommet. Quatrièmes, à un point de Gabarret, les Léognanais se déplacent sur la pelouse de Gradignan, qui n’a encore aucun succès à son actif depuis le début de saison. Face à Mimizan, le BEC prépare un gros coup. Les Bécistes visent une première victoire en championnat, après un nul encourageant face à Gradignan. Enfin, Biscarosse et Labouheyre vont se livrer une bataille qui risque d’être très équilibrée.

Promotion Honneur

Après sa victoire bonifiée face au leader Parentis, Pays Médoc enchaîne avec un deuxième choc. Les Médocains se déplacent chez le troisième Cadaujac, qui a ramené quatre points de Captieux le week-end dernier. En bas de tableau, Le Bouscat reçoit La Réole. En cas de succès, les banlieusards bordelais pourraient passer devant leurs adversaires du jour au classement. De son côté, Sanguinet espère s’éloigner de la zone rouge avec la réception de Captieux, qui est sur une très mauvaise dynamique actuellement. Après avoir été leaders de la poule, les Capsylvains n’ont plus gagné depuis la troisième journée. Enfin, Cestas pourrait profiter de l’opposition entre Pays Médoc et Cadaujac pour monter sur le podium. Face à la lanterne rouge Morcenx, les Cestadais sont annoncés grands favoris.