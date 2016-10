Côte d'Argent - Territorial : le menu de la 3e journée

Honneur : Si l’on excepte la rencontre le BEC – Castillon qui ne devrait ne pas échapper aux visiteurs, les quatre autres affiches seront a priori indécises. Gradignan, à la recherche de son premier succès, accueillera Gujan-Mestras qui jusqu’alors a fait grosse impression. L’équipe du Bassin semble en effet avoir actuellement une longueur d’avance sur ses principaux concurrents. Match très serré aussi à Léognan où les locaux recevront une formation de Roquefort en pleine confiance en ce début de saison. C’est aussi le cas de Labouheyre qui se déplace à Mimizan avec le ferme espoir de faire la passe de trois mais les locaux ont absolument besoin d’une victoire pour lancer leur saison. Enfin, Biscarrosse recevra Gabarret. Les champions de France en titre de Promotion Honneur auront à cœur de remporter un duel de promus dont ils seront les favoris.

Promotion Honneur : Sanguinet sera exempt. Les deux leaders, Pays Médoc et Captieux seront de sortie. Les premiers à La Réole et les seconds à Morcenx. Les deux auront les faveurs du pronostic et la logique voudrait donc que le mano à mano se poursuive. Parentis pourrait bien également réussir la passe de trois en se déplaçant au Bouscat. Les Landais resteraient ainsi dans la roue des deux leaders, calés dans leur ombre. La rencontre la plus serrée est attendue à Cestas où les locaux accueillent Cadaujac. Bien malin qui pourrait donner avec certitude le nom du vainqueur même si le fait de recevoir donnera un très léger avantage aux Cestadais.